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HARUN AKKAYA

Bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlayacak Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edecek olan Osmancık Belediyespor’un maçlarını oynayacağı ilçe sahası Futbol Federasyonu tarafından incelendi.

Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven ve Müdürlük çalışanları Ahmet Tün ve Ülkü Bayramoğlu dün Osmancık’a geldiler. Ziyaret sırasında Futbol İl Temsilcisi Engin Ayan, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Ferhat Arıcı, Yönetim Kurulu üyesi Mustafa Arslan, Osmancık Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Osmancık Belediyespor Genel Kaptanı Gökhan Kent. Antrenör Turgay Doğan Federasyon yetkililerine eşlik ettiler.

Heyet ilk olarak Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay’ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaret sırasında Futbol Federasyonu Samsun Bölge Müdürü İbrahim Güven yaptıkları çalışma hakkında bilgiler verdi ve Akpay’a ilçede spora verdiği katkılardan dolayı teşekkür etti.

Kaymakam Ayhan Akpay ise sportif faaliyetlerde Osmancık’ın öncü ilçe olduğunu bu sezon üçüncü yılda Bölgesel Amatör Lig’de ilimizi temsil edeceğini belirterek Osmancık Belediyespor’a başarılar diledi.

Bu ziyaretin ardından İbrahim Güven ve beraberindeki heyet maçların oynanacağı ilçe sahasına geçerek burda incelemelerde bulundular ve yapılması gereken bir kaç eksikliğin giderilmesini istediler.