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Kadınlar Voleybol 2. liginde ikinci yarı heyecanı hata sonu oynanan maçlarla başladı. Osmancık Belediyespor ligin ikinci devresinin ilk maçında 52 Çamlıkspor deplasmanından 3-0’lık galibiyet ile dönerek sıralamada üst sıralara tutunmaya devam etti.

İkinci yarının ilk hafta maçlarında Bordo Mavi61 takımı evinde Çarşamba Gençlikspor önünde 3-0 galip gelerek sekizinci maçından da üç puanla ayrılarak liderliğe yükseldi. Ayancak Belediyespor ise Ulalarspor deplasmanında 3-0 galip gelerek ikinci sıradaki yerini korudu.

Osmancık Belediyespor ikinci yarının ilk maçında aldığı bu deplasman galibiyeti ile dördüncü sıradaki yerini korudu. Osmancık Belediyespor antrenörü Ümit Gökgöz takım olarak Çamlıkspor deplasmanında iyi oyun ve güzel bir galibiyet aldıklarını belirterek emeği geçen tüm sporcularını tebrik etti.

Osmancık Belediyespor ikinci yarının evindeki ilk maçında ise pazar günü aynı puana sahip İskofyaspor ile zorlu bir maça çıkacak. Osmancık Belediyespor evindeki bu maçı kazanarak play-off potasından kopmamak istiyor.