Kulüplü Genç Kızlar Voleybol’da Osmancık Belediyespor şampiyonluk serisini yedi yıla çıkardı. Son maçında Çorum Volelbol’ü 3-0 yenen Osmancık Belediyespor üç maçta bir set verdi ve yedinci kez üst üste şampiyonluk kupasını kazandı.

Dört takımın mücadele ettiği genç kızlar voleybol il birinciliğinde Osmancık Belediyespor son maçında Çorum Voleybol önünde fazla zorlanmadan 25-18, 25-17 ve 25-23’lük setlerle 3-0 kazanarak bu yılda şampiyon olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Osmancık Belediyespor’un şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Ahmet Gelgör verdi.

Osmancık Belediyespor voleybol antrenörü Ümit Gökgöz ilçede alt yapıda başlattıkları çalışmaların aralıksız devam ettiini ve bunun sonucunda da bu başarıların geldiğini söyledi.

Gökgöz alt yaş gruplarından okul kulüp iş birliği doğrultusunda yaptıkları çalışmalar ile iyi bir alt yapı oluşturduklarını belirterek ‘Kulübümüzün bize verdiği imkanlarla yıllardır 2. ligde ilimizi temsil ediyoruz.

Bunun yanı sıra alt yapıda da çalışmalarımızı devam ettirerek ilçemizin genç kızlarına imkanlar sunuyoruz. Bu noktada Belediye Başkanımız Ahmet Gelgör’ün bizlere desteği çok önemli. Bu başarıda bizlerin her zaman yanında olan ve destek veren kulüp yönetimine, okul idarelerine ve hepsinden önemlisi sporcu velilerimize çok teşekkür ediyorum.

Geçen yıl Türkiye finallerinde mücadele ettik bu yılda hedefimiz aynı başarıyı tekrarlamak ve ilçemizi ve ilimizi en güzel şekilde temsil etmek’ dedi.