Prut Antlaşması’nın yıldönümünde, Osmancıklı olan Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa için Çorum’un Osmancık ilçesinde Hitit taş kabartma sanatı ile anıt mezar yapılmak üzere çalışma başlatıldı.

Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan, Osmancık’ın en önemli ve tarihi isimlerinden bir tanesi olarak bilinen Osmanlı Sadrazamı Baltacı Mehmet Paşa için Hitit taş kabartma sanatı ile anıt mezar çalışmaları başladı. Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın Rus Çariçesi Katerina ile 21 Temmuz 1711’de imzaladığı barış anlaşmasının tarihin en önemli olayları arasında yer aldığını hatırlatarak, “2019 yılında ‘Osmancık Uluslararası Barış Festivali’ adı altında bir etkinlik ve Baltacı Mehmet Paşa’nın adına ilçeye bir anıt mezar yapılması önerisinde bulunmuştuk. Bunun için gerekli olan tüm yazışmalarımızı da ilgili kurum ve kuruluşlarla da gerçekleştirmiştik. Konuyla ilgili çalışmalarımız ve çabalarımız Osmancık Gazeteciler Cemiyeti olarak devam etmektedir. Bu kapsamda dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan, ilçemizin en önemli ve tarihi isimlerinden bir tanesi olan Baltacı Mehmet Paşa için anıt mezar çalışmalarına cemiyet olarak başladık. Baltacı Mehmed Paşa’nın yaşadığı dönemde yapılan La Motraye’in seyahatnamesindeki resmi, Alacahöyük’te faaliyet gösteren Kültür ve Turizm Bakanlığı onaylı Geleneksel El Sanatları Sanatçısı Hasan Kaplan tarafından anıt mezarda yer alacak Hitit Uygarlığı’nda kullanılan taşlardan birinin üzerine oyulmaya başlandı. Gelecek yıl tarihler 21 Temmuz’u gösterdiğinde nasip olursa Osmanlı Cihan Devleti’nde valilikler ve iki kez başbakanlık görevi yapan Baltacı Mehmet Paşa anısına yaptırdığımız anıt mezarın açılışını gerçekleştirmeyi planlanıyoruz. Limni Adası’ndan getirdiğimiz toprağı da anıt mezarda kullanmak için muhafaza ediyoruz” dedi.

"Saray entrikalarının kurbanı oldu"

Araştırma yapmak üzere geçtiğimiz yıllarda Yunanistan’ın Limni Adası’na giden Osmancık Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bilal Çevrim, Sadrazam Baltacı Mehmet Paşa’nın Prut Savaşı’nda önemli bir zafer elde etmesine rağmen saraydaki entrikaların kurbanı olduğunu söyledi. Tarihin en ünlü isimlerinden Rus Çariçesi Katerina ile yapmış olduğu barış anlaşmasının Baltacı’ya dünya çapında ün kazandırdığını kaydeden Çevrim, "Osmancıklı Baltacı Mehmet Paşa, iki dönem sadrazamlık yapmış ve Prut Savaşı gibi önemli bir savaşın başkomutanlığını yapmış bir devlet adamıdır. Aslen savaşta önemli bir zafer elde etmiş, Osmanlı Devleti’nin işgal edilen topraklarını geri kazanmış, barış antlaşması karşılığında da savaş tazminatı almıştır. Ancak saraydaki rakiplerinin entrikalarına kurban olmuş ve azledilerek Limni Adası’na gönderilmiştir" şeklinde konuştu.

"İlçemiz için önemli bir turizm potansiyelidir"

Bilal Çevrim, Baltacı Mehmet Paşa’nın ünlü Çariçe Katerina ile barış antlaşması imzalamasının tarihin en önemli olayları arasına girdiğini belirterek, "Bugün Baltacı Mehmet Paşa’nın ünü dünyaca bilinmektedir. Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamlarındandır. İlçemiz için önemli bir turizm potansiyelidir. Ancak mezarının Limni Adası’nda olması, ilçede adına herhangi bir anıt olmaması nedeniyle pek fazla değerlendirilememiştir. Baltacı Mehmet Paşa’nın Osmancık için önemi ön plana çıkarılmalıdır. Gazeteciler Cemiyeti olarak bu çalışmadaki amacımız budur. Gazeteciler Cemiyetinin başlattığı çalışmalara ilgili yetkililerin Osmancık’ın geleceği açısından kendilerini sorumlu hissetmeleri gerektiğini her fırsatta dile getirmeye, önerilerimizi tekrar etmeye ve yenilerini sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım"

Bilal Çevrim, 21 Temmuz’da yapılan Prut Anlaşması’nın yıldönümünde ilçede uluslararası bir festivalin yapılması önerisini tekrarladı. "Uluslararası barış festivali ateşini biz yakalım" diyen Çevrim, “Prut Savaşı ve Antlaşması 18. yüzyılın ve günümüzün halen en çok tartışılan konularından birini teşkil etmektedir. Bugün Ukrayna’yı işgal ederek savaş başlatan Rusya o yüzyılda da sıcak denizlere açılma ihtiyacı duymuş, İsveç Kralı Demirbaş Şarl ile (XII. Karl) Rus Çarı Deli Petro arasında sürekli bir savaş başlamıştır. Bu savaş Rusya topraklarında Osmanlı sınırlarına yakın yerlere kadar ilerleyen İsveç kralının Rus çarı karşısında yenilip yaralı bir halde Osmanlı topraklarına sığınması ve akabinde Prut Nehri’nin taşkın yatağında başlayan savaş Rus birliklerinin 21 Temmuz’da Osmanlı’ya teslim olmalarıyla beraber son bulmuştur. Osmanlı ordusunun başında ise iki kez sadrazamlık yapan hemşerimiz Baltacı Mehmet Paşa yer almıştır. Halen tarihin en çok konuşulan devlet adamı olan Osmancıklı Baltacı Mehmet Paşa’nın ünü bugün dünyaca bilinmektedir. Bilhassa Baltacı Mehmet Paşa’nın Rus Çarı I. Petro ile 21 Temmuz 1711’de barış anlaşması imzalaması tarihin en önemli olayları arasında yer almaktadır. Dünya tarihinde önemli bir yere sahip olan barış anlaşmasının yıldönümlerinin ilçemizde yapılabilecek uluslararası bir etkinlikle değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz" diye konuştu.

Cemiyet adına Yunanistan’a yapılan ziyaret sonrası Baltacı Mehmet Paşa’nın hayatı Türker Kurugül tarafından senaryolaştırılmış, Celal Bıyıklı’nın yönetmenliğinde müzikal haline dönüştürülüp, 120 kişilik bir kadro tarafından sahneye konulmuştu.