Çorum'un Osmancık ilçesinde Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları çerçevesinde "Cumhuriyet Yürüyüşü" gerçekleştirildi.

7’den 70’e kadını, erkeği, genci, yaşlısı, ellerinde Türk Bayrağı ile Cumhuriyet coşkusunu yaşadı.

Osmancık'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet’in 101. yılı kutlamaları başladı. Kaymakamlığın organizasyonunda tarihi Koyunbaba Köprüsü Beyazıt Camii önünde toplanan ilçe protokolü ve vatandaşlar, Bando Takımı eşliğinde yürüyüşe başladı. Vatandaşlar Cumhuriyet Yürüyüşünü izlemek için kaldırımlarda yerlerini aldı, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekti. Cumhuriyet'in geleceği çocuklar da ellerine aldıkları Türk Bayraklarını sallayarak 29 Ekim'i kutladı. Büyük ilgi gören Cumhuriyet Yürüyüşü, Hükümet Konağı Atatürk Anıtı'nda son buldu.

Hükümet Konağında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Furkan Duman, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Abdullah Tahtacı ile Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk bırakıldı.

Çelenk sunumunun ardından kutlama töreni sona erdi.