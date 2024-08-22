Çorum'un Osmancık ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgi göre, Yağsiyen köyü, Havdan Mahallesi mevkiindeki bir arazide henüz belirlenemeyen nedenle anız yangını çıktı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Osmancık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın çevrede bulunan bağ ve bahçelere sıçramadan kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışması sürdüğü öğrenildi.