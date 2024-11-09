Osmancık’ta 10 Kasım Atatürk’ü Anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen Dart turnuvasında madalyalar sahiplerini buldu.

Osmancık İlçe Spor Salonu’nda kadınlar ve erkekler Dart turnuvasında 68 sporcu mücadele etti.

Turnuvanın final ve ödül töreni bölümüne İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Makineci, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz, Bocce Bowling ve Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak katılda.

Yapılan müsabakalar sonunda erkeklerde Mehmet Demirci birinci olurken İlhan Aycan ikinci Koray Boyar üçüncü Şaban Sarı ise üçüncü oldu.

Kadınlarda ise Maide Göktürk birinci Neslihan Gül ikinci Elmas Demirci üçüncü Esra Kaya ise dördüncü oldu.

Maçlar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporculara madalyaları davetliler tarafından verildi.