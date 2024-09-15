Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Ünal Karaman kazandı.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 700 güreşçi katıldı.

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Güreşlerin finalinde Ünal Karaman ile Yalçın Öncü karşılaştı. Öncü'yü mağlup eden Karaman, başpehlivan oldu. Recep Kara ve Abdullah Güngör ise üçüncülüğü paylaştı.

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Altı kişinin yarıştığı güreşlerin ağalık ihalesini ise 6 milyon 19 bin lirayla iş insanı Selman Erdoğan kazandı.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.

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Editör: Anadolu Ajansı