30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Osmancık Hükümet Konağı bahçesinde tören yapıldı.

Kaymakam Furkan Duman, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör ve Garnizon Komutanı Yüzbaşı Abdullah Tahtacı, burada Atatürk Büstü'ne çelenk bıraktı.

Askerlik Şubesi Başkanvekili Asteğmen Harun Güneştaş, törende yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasına temel teşkil eden Büyük Zafer'in 102'nci yıl dönümünü gurur ve heyecanla kutladıklarını söyledi.

Güneştaş, "Asil Türk milleti, kahraman Türk ordusuyla birlikte, varlığına ve vatanına kastedenlere karşı, 102 yıl önce bugün, kahramanlık ve şeref dolu tarihinden aldığı kudretiyle yeniden dirilerek, topyekun bir varoluş mücadelesi sonucunda eşine tarihte az rastlanır bir zafer kazanmıştır." dedi.

Törende Osmancık Belediyesi Mehter Takımı, gösteri sundu.

Törenin ardından protokol üyeleri, Osmancık İlçe Mezarlığı'ndaki şahit kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

- Kargı