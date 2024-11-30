Osmancık Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye Müdürlüğü tarafından afetlere hazırlık bilincini artırmak amacıyla Osmancık Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi personeline yönelik afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitimde, afet anında yapılması gereken doğru davranışlar, yangın güvenliği ve acil durum müdahale yöntemleri detaylı şekilde anlatıldı.

Eğitimin ardından gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo dahilinde yapılan uygulamalarla katılımcılara eğitim verildi.

Tatbikatta Osmancık Belediyesi itfaiye ekipleri, yangınla mücadelede ekipmanların doğru kullanımı ve hızlı müdahale tekniklerini uygulamalı olarak gösterdi.

Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekerek, "Vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için eğitim ve tatbikatlarımızı sürdüreceğiz. Afetlere karşı bilinçli bir toplum oluşturmak için bu tür çalışmalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.