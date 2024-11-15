Osmancık’ta kulüplerin Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdullah Küçükgöz’ün görevden alınması ile ilgili olarak yaptığı açıklama üzerine İl Müdürlüğü harekete geçti.

Konu ile ilgili olarak aldığımız bilgiye göre açıklamada iddia edilen tribünün hurdaya satılma işleminin İl Özel İdare tarafından yapılan ihale protokolünde yer alan madde doğrultusunda hurdanın yüklenici firmaya ait olduğu için satıldığı belirtildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin’in konu ile ilgili olarak Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ile görüştüğü ve İlçe Kaymakam Furkan Dumun’un izinde olması nedeni ile ortak bir toplantı yapılması için Kaymakam’ın dönüşü bekleniyor.

İlçe KaymakamıFurkan Duman’ın göreve başlamasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü İlçe Müdürü, İl Temsilcileri ve kulüp temsilcilerinin Osmancık’ta bir araya gelerek sorunun çözümü için görüşme yapacağı öğrenildi.