Bu çalışmalar sayesinde trafikte hem araç sürücülerinin hem de yayaların güvenli bir şekilde hareket etmesi sağlanacak.

Proje, Çorum Belediyesi'nin desteğiyle yürütülerek kısa sürede tamamlandı.

YOL GÜVENLİĞİNİ ARTIRMAYA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Osmancık Belediyesi, şehir içi yolların güvenliğini artırmak amacıyla yol çizgilerini yenileyerek önemli bir adım attı.

Özellikle trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana arterlerde ve okul bölgelerinde yapılan bu çalışmalar, sürücülere rehberlik etmeyi ve yayalar için güvenli geçiş alanları oluşturmayı amaçlıyor.

Belediye yetkilileri, bu düzenlemelerin, trafik kazalarının önlenmesine ve ulaşımın daha düzenli hale getirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.