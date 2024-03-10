Çorum’da her Cumartesi günleri hastane karşısında kurulan 2. El Oto Pazarı’nda araç satıcısı çok iken satışlarda ise durgunluk yaşanıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, yerel seçim çalışmaları kapsamında 2. El Oto Pazarı’nı ve Oto Galericiler Sitesi’nde faaliyet gösteren esnafı ziyaret ederek, 31 Mart seçimleri için destek istedi.

CHP Adayı Çöphüseyinoğlu ilk olarak Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’ı ziyaret ederek, oto galerici esnafının son durumu ve yerel yönetimlerden beklenti ve taleplerini dinledi. Dernek Başkanı Yandık, alım ve satımlarda son aylarda bir durgunluk yaşandığını belirterek, bu durumun geçici olmasını beklediklerini söyledi.

Daha sonra 2. El Oto Pazarı’nda alım-satım yapan vatandaşları ziyaret eden Çöphüseyinoğlu, burada araç satışı yapan bir vatandaşla bir müşteriye arabuluculuk etti. Oto Pazarı’ndaki durgunluğa şahit olan Çöphüseyinoğlu, araç satışı için pazara gelen vatandaşlara hayırlı ve bol kazançlar diledi.

Ardından Oto Galericiler Sitesi’ndeki iş yerlerini tek tek gezerek kendisini tanıtan ve galerici esnafıyla el sıkışan Çöphüseyinoğlu, son olarak Çorum Oto Galericiler Derneği tarafından Ticaret Borsası’na yakın bir alanda yeni yapılan Çorum Otonomi’ye geçerek, Dernek Başkanı Fahri Yandık’tan sitenin son durumu hakkında bilgi aldı. 89 iş yerinin yapıldığı Çorum Otonomi için Belediye Başkanı seçilmesi halinde altyapı sözü veren CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, ayrıca kendisi ve ekibiyle yakından ilgilenen Çorum Oto Galericiler Derneği Başkanı Fahri Yandık’a teşekkür etti.

CHP Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ise İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve parti yöneticileri eşlik etti. (Haber Merkezi)