Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerinin aidat borçlarını İş Bankası’na ait ticari kartlarla ödemesi halinde yüzde 30 indirim uygulayacaklarını bildirdi.

İş Bankası, ticari kredi kartları ile esnaf ve sanatkarlar odaları ödemelerinde yüzde 30 indirim kampanyası başlattı.

Oda Başkanı Necmettin Uzun, İş Bankası ile yaptıkları anlaşma gereği 31 Aralık 2024 tarihine kadar bu bankaya ait ticari kredi kartları ile yapılacak 1.000 TL ve üzeri oda aidatı ve diğer ödemelerde yüzde 30 indirim uygulanacağını, indirimin anında ödemeye yansıtılacağını bildirdi. Uzun, oda üyelerini bu avantajdan yararlanmaya davet etti.