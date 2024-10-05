Ekim ayı Belediye Meclis toplantısında otobüs seferlerinde sıkıntılar yaşandığını belirten CHP’li meclis üyesi Sedat Genç; “Otobüs sayısının artmasıyla seferlerin yeniden gözden geçirileceğine inanıyorum.” dedi

Vatandaşlardan seferlerle ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını aktaran Genç; “Bazı hat ve mahallelerde gecikmeler yaşanıyor. Bu gecikmelerden ziyade bazı hatlarda eksikliler var. 17 hattımız var. Hastaneye giden vatandaşlarımız sıkıntı yaşıyor. Terminal-Hitit Üniversitesi-Sülüklüevler hattı 16 sefer yapıyor sadece. Küçük Sanayi-Hitit Üniversitesi-İkbal kent hattı 69 sefer yapıyor. Mimar Sinan-Hitit Üniversitesi-İkbalkent 45 sefer yapıyor. Sağlık Müdürlüğü-Hitit Üniversitesi- Akkent 69 sefer yapıyor. Hitit Üniversitesi-Milönü 13 sefer yapıyor. İktisat Fakültesi-Hastane-Kuzey Kampüsü 64 sefer yapıyor. Yeni otobüslerle seferler yeniden gözden geçirilmeli ve vatandaşlarımızın sıkıntılarının çözülmesini bekliyoruz.” şeklinde konuştu