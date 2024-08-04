Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde seyir halindeki 16 BDD 410 plakalı otomobil sürücüsü dönmek istediği sırada belediye otobüsü ile karşı karşıya geldi.
Otobüse çarpmamak için bir anda direksiyonu kıran sürücü, otomobiliyle birlikte eve girdi.
OTOBÜSE ÇARPMAMAK İÇİN DİREKSİYONU KIRDI
Kaza sonrası otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
ARACIYLA BİRLİKTE EVE GİRDİ
Yaralı sürücü tedavi altına alınırken polis kazaya ilgili tahkikat devam ediyor.
Editör: İhlas Haber Ajansı