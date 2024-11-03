Samsun​'un Atakum​ ilçesi Atakent Mahallesi Abdullah Gül Bulvarı Afanlı Deresi'nde gece saat 04.00 sıralarında feci bir kaza yaşandı. 30 yaşındaki Umutcan Akın idaresindeki otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıktı ve karşı şeride geçerek dereye uçtu. Balkondan kazayı gören bir vatandaş ise 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi.

Kazada otomobilde bulunan Mertcan Altun Alev olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan otomobil sürücüsü Umutcan Akın ise aracın şoför mahalline sıkıştı.

ARACIN İÇİNE SIKIŞAN SÜRÜCÜ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Kaza Kırım Kurtarma ekipleri, aracın içinde sıkışan sürücüyü kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Can pazarının yaşandığı çalışmalar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Umutcan Akın, itfaiyenin kurtarıcı vinci yardımıyla dereden sedye ile çıkartılarak ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden Mertcan Altun Alev'in cansız bedeni ise otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Araç bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkarılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.