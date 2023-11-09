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Pandemi döneminde yaşanan chip krizi ve sonrasında enflasyonun yükselmesiyle fırlayan otomobil fiyatlarına yönelik düzenleme 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girdi. Otomobil fiyatları düşerken, sıfır araçlardaki arz sorunu da ortadan kalktı. Kampanyalarda indirimler görülürken, ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 25 düşüş yaşandı. Peki piyasayı ne bekliyor? İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, tgrthaber.com.tr'ye fiyat beklentileriyle ilgili çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Ertemel, 1 Kasım'da yürürlüğe giren, Ticaret Bakanlığı'nın otomobil ve emlak sektöründeki spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek için yaptığı düzenleme ile piyasada suların durulduğunu söyledi.

Sahte ve spekülatif ilanlara önlem alınmasıyla konut ve otomobil satışlarında şeffaf döneme girildiğini belirten Ertemel, 2. el otomobilde fiyatların düştüğünü, sıfır araçlarda yıl sonu ve sonbahar kampanyalarında indirimlerin yüzde 20’lere dayandığını aktardı.

2. EL VE SIFIR OTOMOBİLLERDE FİYAT TABLOSU NASIL OLACAK?

Sıfır araçlarda yıl sonu ve sonbahar kampanyalarının yeni yıla kadar devam edeceğini, ikinci el otomobil piyasasında da fiyatların normale döneceğini anlatan İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği Başkanı Hayrettin Ertemel şu ifadeleri kullandı:

“Pandemi sürecinde sıfır araca erişim konusunda ciddi bir sıkıntı vardı. Fakat artık bu ortadan kalktı. Eskiden tüketiciler bayilere gittiği zaman belki altı ay belki bir sene sonra araç teslimatı için gün alıyorlardı. Şu anda bu süreler bir hafta ya da hemen teslime dönmüş durumda. İki senedir fiyatlar da sürekli artan bir seyir göstermekteydi. Son üç aydır sıfır araç alımlarında ciddi kampanyalar yapılıyor. Özellikle peşin ödemelerde %20’ye varan indirimler söz konusu. Tabi bu sıfır araçta yaşanan bollaşma ikinci ele de sirayet etti.”

"PİYASA NORMALE DÖNÜYOR"

İkinci el otomobil fiyatının sıfır aracı geçmesi durumunun ortadan kalktığını aktaran Hayrettin Ertemel, fiyatların makul seviyelere indiğine dikkat çekti. Pandemi öncesinde olduğu gibi sıfır araçla ikinci el otomobilin arasında bir marj olduğunu ifade eden Ertemel, yılbaşına kadar fiyatların olması gereken noktaya döneceğini belirtti. Yılbaşından sonra ise otomotiv sektöründe olumsuz bir durumla karşılaşılmayacağını kaydetti.

"YILBAŞINI BEKLEMEYİN ALIN"

Ertemel, otomobil fiyatlarıyla ilgili de beklentilerini şöyle anlattı:

"Sektörün en önemli problemi krediye erişim konusu. Krediye erişim konusunda son bir yıldır sıkıntı büyük. Bunun haricinde faizlerin de yükselmesi otomobille ilgili alıcının işlevini şu anda azaltmış durumda. Burada tabi bir stok birikmesi de söz konusu. Son üç aya kadar yıl sonu hedeflerini tutturmak isteyen bayiler ve distribütörler bu bağlamda yazılan araçlar showroomlara yığılmış durumda. Bu da tabi ki fiyatları etkiliyor. Yılbaşına kadar bu manzara devam edecek, yılbaşından sonra da fiyatlarda yeniden bir toparlanma, yılın ilk çeyreğinden sonra da fiyatların yükseleceğini bekliyoruz."

"İkinci el otomobil fiyatlarıyla ilgili şunu net olarak söyleyebiliriz ki şu an esasında fiyatlar makul ve mantıklı seviyelere kesinlikle geldi. Olması gereken rakamlara ikinci el otomobilde geldiğini söyleyebiliriz. Bu saatten sonra biz ikinci el otomobil fiyatlarında daha bir düşüş olacağını beklemiyoruz. Tüketicilere tavsiyemiz de bunu bir fırsata çevirip alım yapmak için bu uygun zamanı değerlendirmelerini özellikle söylüyoruz."

ÖZEL HABER | tgrthaber.com.tr