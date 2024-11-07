Çorum'un Osmancık ilçesinde otomobilin altında kalan kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre Ayşe Aksu (79), eşi Yaşar Aksu ile birlikte ilçeye bağlı Kamil Köyün'de bulunan tarlaya gitti.

Karı-koca tarlada bulundukları esnada el freninin çekilmediği anlaşılan otomobil geri kaçarak Ayşe Aksu'nun üzerinden geçti.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aksu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayşe Aksu'nun cenazesi otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Editör: Çorum Hakimiyet