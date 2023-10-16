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Konya'nın Yunak ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Eren Harputluoğlu yönetimindeki 71 ACS 007 plakalı otomobil, Akşehir Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Harputluoğlu ile araçtaki Eray Harputluoğlu, Melih Üstün ve Ömer Faruk Uygur (17) yaralandı.



Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Faruk Uygur, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.