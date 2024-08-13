Tepebaşı'nda cami çay bahçesinde oturan insanlar, bir anda maskeli ve oynadığı online savaş oyununun tesiri altında bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki genç tarafından saldırıya uğradı.

Önüne gelene bıçak ve baltayla saldıran kişinin saldırısına uğrayan 5 vatandaştan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis müdahalesiyle saldırgan etkisiz hale getirildi.

KENDİNİ KAMUFLE ETTİ

Tepebaşı ilçesi Uluönder tramvay durağı yakınlarında meydana gelen olayda, oynadığı savaş oyunlarının etkisi altına giren 18 yaşındaki A.K., balta ve bıçak ile bölgedeki bir çay bahçesinde oturan vatandaşlara saldırdı. Çelik yelek ve kask giyerek yüzünü maske ile gizleyen şüpheli, bölgedeki çay ocağında oturan 5 kişiyi bıçakla yaraladı.

POLİS MEMURU OLAYI FARK ETTİ

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı göreve giden polis memurunun olayı fark etmesi sonucunda yaşanan kovalamacayla şüpheli yakalandı. Yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Olayda yaralanan 5 vatandaş ise kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

OYUNUN ETKİSİ ALTINDA KALMIŞ

Bir online savaş oyununun etkisi altında kalarak giyinen ve vatandaşlara saldıran şüphelinin eylemi gerçekleştirmeden önce kaskında takılı kamerayla canlı yayına girdiği belirlendi. Saldırıya ait görüntüler sosyal medyada birçok kez izlendi.

ESKİŞEHİR EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada, kafasında kask, yüzünde maske ve üzerinde hücum yeleği olan şahsın sebepsiz yere insanlara saldırdığı ve etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA: SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLÜYOR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medyadan yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Eskişehir’de sokakta kesici aletle rastgele insanlara saldırarak 5 kişiyi yaralayan şüpheli A.K., Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında yakalanarak gözaltına alınmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Saldırıda yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum."

EL KİTAPÇIĞI ORTAYA ÇIKTI

Saldırganın çeşitli planlarını yazdığı bir el kitapçığı sosyal medyada yayınlandı. Notlarında Yeni Zelanda'daki cami saldırısında Müslümanları öldüren Brenton Tarrant için 'Günümüzün Azizleri' olarak bahsettiği ortaya çıktı.