Murat Altınok’un yazıp yönettiği Oyuncak Hikayesi Çocuk Müzikali çocukların beğenisi topladı.

Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından çocuklara yönelik düzenlenen tiyatro etkinliğinde Oyuncak Hikayesi isimli çocuk müzikali ile çocuklar doyasıya eğlendi. 2 seans halinde sahnelenen oyunda, çocuklar ve aileleri salonu doldurdu.

2024-2025 Eğitim-Öğretim yılının ilk ara tatilinde çocukların eğlenceli vakitler geçirmesi adına çeşitli etkinlikler düzenleyen Çorum Belediyesi tarafından Oyuncak Hikayesi isimli çocuk müzikali sahnelendi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın da katıldığı oyunda aileler ve çocukları keyifli anlar yaşadı. Çocukların doyasıya eğlendiği çocuk müzikalinin sonunda Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın oyunu izlemeye gelen çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyun sonunda kısa bir konuşma yapan Başkan Aşgın çocukların mutluluğunu çok önemsediklerini belirterek “Çocuk mutluysa herkes mutlu. Bizler de çocuklarımızın mutlu olması adına elimizden geleni yapıyoruz.” dedi.