Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında konuk ettiği Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Ahlatcı Çorum FK'nin teknik direktör Serkan Özbalta, 9 maçlık yenilmezlik serisinin sona ermesinden dolayı üzgün olduğunu söyledi.

Özbalta, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lig sıralamasında üst gruptaki yerlerini korumak için Ümraniyespor maçını kazanmayı istediklerini ancak kazanamadıklarını belirtti.

Maçı kazanacak fırsatlar yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini dile getiren Özbalta, oyuncuların maçtaki performansından memnun olduğunu kaydederek, şunları söyledi:

"9 haftalık yenilmezlik serimiz vardı, o gitti. Bir de kendi sahamızda yenilmenin verdiği bir üzüntü var ama futbol böyle. Enseyi karartmayacağız. Dünyanın sonu değil. Takım mücadele etmezse ya da iyi top oynamasa belki biraz daha canımız sıkılırdı bu maç sonunda ama bazı şeyleri galip geldiğimizde aşırı derecede şampiyon olmuş gibi sevinmeyip, mağlup olduğumuzda da yerin altına kafamızı deve kuşu gibi sokup, 'Biz mahvolduk.' gibi davranmamak lazım."

Ümraniyespor yenilgisini "sadece bir mağlubiyet" olarak değerlendirdiğinin altını çizen Özbalta, kalan maçlarda iyi skorlar almak için mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.