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Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli futbolcusu Ozan Sol bu sezon yükselen formu ile dikkat çekiyor. Tecrübeli futbolcu Erzurumspor maçında takımının attığı dört golün üçüne direk katkı yaptı. Ozan Sol ilk golde Ahmet Sagat’a asist yaparken ikinci golde ise takımının galibiyet golünü attı. Tecrübeli futbolcu takımının üçüncü golünde de Thomas’a asist yapan isim oldu.

Bu sezon ilk haftalarda beklenen performansı gösteremeyen Ozan Sol son haftalardaki performansı ile takımının hücumdaki etkili isimleri arasına girdi. Bodrumspor ve Keçiörengücü maçlarında penaltıdan gol atan Ozan Sol son üç maçta ise üç gol atarak takımının galibiyetinde önemli pay sahibi oldu. Altay karşısında bir gollük katkı veren Ozan Adanaspor deplasmanında da gol geleneğini sürdürdü. Ozan Sol Erzurumspor karşısında da iki asist ve bir gollük katkı veren tecrübeli futbolcunun yükselen performansı teknik heyeti ve taraftarı son derece mutlu etti. Ozan Sol bu performansıın artarak devam edeceğini belirterek takım olarak hedeflerine adım adım ulaşacaklarına inandığını söyledi.