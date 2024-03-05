Ahlatcı Çorum FK’nın tecrübeli ismi Ozan’ın penaltı beklentisi doğru çıktı.

Kırmızı siyahlı takımın tecrübeli ismi Ozan Sol 64. dakikada Eren’in yerine oyuna girdi.

Maçın 78. dakikasında isebir korner atışında topa hamle yaptığı anda yerde kaldı.

Pozisyonda maçın hakemide dahil kimse pozisyonu göremedi.

Pozisyonda ayakkabası çıkan ve acı içinde yerde kıvranan Ozan ile rakip futbolcular yanda görüldüğü gibi dalga geçti.

Pozisyonu izleyen VAR maçın hakemimi davet etti ve bileğe basılma anını açıkca gören hakem tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi.

Ancak kırmızı siyanlı takım iki kez penaltı vuruşunu gole çeviremedi.