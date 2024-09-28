Çorum FK yarın akşam oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını dün akşam yaptığı taktik çalışma ile tamamladı.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Patronu Serkan Özbalta’nın taktik çalışma sırasında bazı mevkilerde arayış içinde olduğu gözlendi.

Ligin ilk haftasından buyana istediği sonuçları alamayan kırmızı siyahlı takımda Teknik Direktör Serkan Özbalta’nın bazı futbolcuları dinlendirerek yeni oyunculara forma vermesi bekleniyor., Hafta boyunca yaptığı çalışmalarda bunla ilgili arayışlarını sürdüren Özbalta dün yapılan taktik çalışmada da bu arayışlarını sürdürdü.

Kırmızı siyahlı takımda tüm futbolcuların katıldığı taktik çalışmada Adanaspor maçının son provasını yaptıran teknik heyet çalışma sırasında uyarılarda bulundular.

Çorum FK bu antrenman ile Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı ve kırmızı siyahlı kafile bu sabah yola çıkacak.