Ahlatcı Çorum FK, pazar günü sahasında Amedspor ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takım öğlen saatlerinde sahada kondisyona dayalı bir çalışma yaparken akşam ise tesis fitnes salonunda iki grup halinde ağırlık ve kuvvet çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takım saat 13’de Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Loick Landre dışında tüm futbolcular katıldılar. Isınma hareketleri ile başlayan çalışma önce bire bir daha sonra beşe beş son bölümde ise altıya altıya dayanıklılık hareketleri yapan kırsmızı siyahlı takım son bölümde aerobik koşular ile ağır bir çalışma yaptı.

Çorum FK akşam saat 18’de ise tesis fitnes salonunda iki grup halinde yaptığı çalışmada ağırlık ve çabukluk hareketleri yaptı. Kırmızı Siyahlı takım Amedspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik çalışma ile sürdürecek.