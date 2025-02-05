Ahlatcı Çorum FK cumartesi günü Sakaryaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yaptığı antrenmana sakatlıkları bulunan Geraldo ve Ahmethan Köse ile rahatsızlığı bulunan Eren katılmazken Thomas takımdan ayrı olarak bireysel antrenman yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda daha sonra ikili, üçlü, dörtlü ve beşli gruplar halinde yapılan pas çalışmasının ardından yan top çalışması yaptıran Teknik Heyet son bölümde ise yarı sahada oyun formatında taktik çalışma ile antrenmanı tamamladı.

Çorum FK, Sakaryaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı taktik antrenmanla sürdürecek.