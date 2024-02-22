Cumartesi günü sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK bu zorlu maçın hazırlıklarını dün yaptığı çalışma ile sürdürdü. Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde tesis sahasında yapılan antrenmana Atakan Cangöz dışında tüm futbolcular katıldılar.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenman daha sonra dar alanda pas ile devam etti. Ardından yarı sahada Bodrumspor maçının taktik çalışmasını yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta mevkisel olarak futbolculardan yapmalarını istediklerini saha içinde uygulamalı olarak anlattı ve tüm takımdan sondak dakika tam konsantrasyon ile maça kendilerini hazırlamalarını istedi.

Taktik çalışma sırasında Teknik Heyet futbolculardan yapılan hatalar sonucunda pozisyonu tekrar ettirerek uyarılarını devam ettirdiği gözlendi. Bu çalışmanın ardından son bölümde yarı sahada oyun formatında bir program uygulayan Teknik Heyet futbolcuların moral motivasyonunu yukarıya çekmeye çalıştı.

Kırmızı Siyahlı takım Bodrumspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla sürdürecek.