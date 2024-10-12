Bölgesel Gözlemci Özcan Genel’e ligin ikinci haftasında da görev var.

Özcan Genel BAL 4. grupta yarın oynanacak Zengenspor ile Kilis Belediyespor arasındaki maçta gözlemci olarak görev yapacak.

Niğde Bor 100. Yıl futbol sahasında yarın saat 14’de başlayacak Zengenspor ile Kilis Belediyespor arasındaki maçı Ankara bölgesi hakemi Abdurrahman Faruk Avşar yönetecek. Yardımcı hakemler de aynı ilden Sabri Emre Tekin ve Sadık Eren Ulusoy. Maçın dördüncü hakemi ise Muhammed Sefa Çolak.

Ligde ilk hafta maçında Kilis Belediespor 3-0 galip gelerek lige üç puanla başlarken Zengenspor ise ilk maçında 3-1 mağlup ayrıldı.