Bursa’da, Türk Dünyası Yörük Türkmen Birliği tarafından ilk kez düzenlenen ’Türk Dünyası Bilim Ödülleri’ programında bilim insanları ödüllerini aldı. Programda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör’e de ‘Cemil Meriç Sosyoloji Ödülü’ verildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Mimar Sinan Yerleşkesi’nde düzenlenen ödül törenine Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Naci Çağlar katıldı.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan program açılış konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmaların ardından ödül törenine geçildi.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi hemşehrimiz Prof. Dr. Özcan Güngör’e de törende ‘Cemil Meriç Sosyoloji Ödülü’ verildi.

‘OLİMPOS DAĞININ ÇOCUKLARI, ALTAY DAĞININ YİĞİTLİĞİ, HİRA DAĞININ MANEVİYATI İLE HEZİMETE UĞRAYACAK’

Törende konuşma yapan Özcan Güngör, Cemil Meriç’in “Olimpos Dağının çocukları, Hira Dağının evlatlarını asla kabullenemeyecekler” sözünü hatırlatarak, “Hira Dağının çocuklarının o maneviyat ve füyuzatı içerisinde, Altay dağlarının cesaret ve yiğitliği birleştiğinde, yani Türk İslam ruhu bir araya geldiğinde Olimpos dağının evlatlarının bize nazar etmemesinin, sevmemesinin hiçbir ehemmiyeti olmayacaktır. Olmamayacağından da eminiz. Bölgemizde ve coğrafyamızda bize planlar yaparak, çorap örmek isteyenler o Altay Dağının yiğitliği ve cesareti, Hira Dağının maneviyatı ile hezimete uğrayacaklardır” diye konuştu.