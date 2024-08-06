Çorum Ziraat Odası Başkanı Adem Özdemir, bir yerel haber sitesinde yayınlanan odaya bağlı Ticaret Borsası’nda bulunan deponun kapalı çalışmaz halde olduğu haberi üzerine yazılı açıklamada bulundu.

‘Depomuz kapalı değil, yıllardır çiftçilerimize hizmet etmektedir’

Buğday ve arpa deposunun yıllardır çiftçilere hizmetin olduğunu belirten Özdemir, "Halen de hizmet sunmaya devam etmektedir. Depomuzun haşerelerden korunması için satış zamanı gelmeden zaman zaman ilaçlama yaparak dezenfekte etmekteyiz .İlaçlamanın yapılması esnasında kapalı tutulması gerektiğinden geçici olarak kapatıldığı yoksa sosyal medyada ve basında ifade edildiği gibi kapatılması söz konusu değildir" dedi.

‘Çamur at izi kalsın mantığının tutmadığı aşikardır’ diyen Özdemir, “Aksine TİGEM Genel Müdürlüğü ile tonlarca sertifika arpa, buğday alımı için ön tahsisi yapılmış olup henüz sevkiyatların başlamadığı ayrıca fiyatların belirlenmediğinden dolayı satışa başlanılmamıştır” diye konuştu.

TİGEM tarafından fiyatların belirlenmesi halinde satışların başlayacağına vurgu yapan Özdemir, “Diğer taraftan Bölgemizde sertifikalı tohum ekimini yaygınlaştırmak amacıyla Sözleşmeli ektirmiş olduğumuz Arpa tohumunu da alımlarını yaparak sertifikalandırdıktan sonra satışa sunacağımızı, yine çiftçilerimize yardımcı olmak üzere Gübre bağlantıları yapılmış olup satışa sunulacaktır. Tüm kamuoyuna duyurulur” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)