Belediye İskilipspor milli güreşçibi Özdenur Özmez Avrupa Şampiyonluğunun ardından Dürya Şampiyonluğu için mindere çıkacak. U 17 Kadınlar Avrupa Şampiyonasında 61 kiloda altın madalyanın sahibi olan Özdenur Özmez İstanbul Sarıyer’de yapılan milli takım seçmelerinde rakiplerini yenerek Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giymeye hak kazandı.

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Özdeniur Özmez 19-25 Ağustos tarinleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak olan U 17 Kadınlar Dünya Şampiyonasında milli mayoyu giyecek.

Editör: Halil Öztürk