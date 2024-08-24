Belediye İskilipspor milli güreşcisi Özdenur Özmez Dünya üçüncülüğü için mindere çıkacak.
Ürdün’de devam eden U 17 Kadınlar Dünya Güreş Şampiyonasında 61 kiloda milli mayoyu giyen Belediye İskilipspor kulübü güreşcisi Özdenuz Özmez ilk turda Pan Amerikan şampiyonu Amerikalı rakibi Taina R. Fernandez’e yenildi.
Rakibinin finale yükselmesi üzerine repesaj hakkı kazandı.
Repesaj mücadelesinde Avrupa İkincisi ve Dürya üçüncüsü Macaristan’dan Eda Bbalazs’ı zorlu bir mücadele sonunda 5-2 yenen Özdenur Özmez bronz madalya mücadelesi hakkı kazandı.
Özdenur Özmez dün akşam seansında Kazakistan’dan Zhaidar Mukat ile bronz madalya maçına çıkacak.
Öte yandan Ürdün’de bugün başlayacak ve olan U 17 Dünya Serbest Güreş Şampiyonasında Çorum Milli Eğitimspor kulübü güreşcisi Eren Yalçın 49 kiloda mindere çıkacak.