SALON: Atatürk.

HAKEMLER: Hasan Öztürk, Altuığ Lokumcu.

ÖZEL BİLGİ KOLEJİ: Göksu, Şura, Zülal Zeynep, Miray, Elif, Beyza, Belkıs, Pelin, Nermin, Eylül Nisa, Berfin, Asla.

SUNGURLU BELEDİYESPOR: Sinem, Nisagül, Esra, Mervenur, Ceren, Elif, Eylül, Aybüke, Beyza, Sevgi, Semanur. Başak, Fatma, Sılanur..

SETLER: 25-15, 25-16, 25-21.

Kulüplü Genç Kızlar voleybolda son maçında Sungurlu Belediyespor’u 3-0 yenen Bilgi Koleji takımı 6 puanla ligi ikinci olarak bitirdi. Sungurlu Belediyespor ise dördüncü oldu.