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Sungurlu’nun sevilen simalarından Volkan Hançeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde yine farklı bir etkinliğe imza attı. Engelli bakım merkezlerini ziyaret eden Hançeroğlu, kendisi gibi özel bireylere çiçek ve çeşitli hediyeler verdi.

Özel günlerde ilçede yaptığı çeşitli etkinliklerle adından sıkça söz ettiren Volkan Hançeroğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve Mavi Ocak Özel Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek, burada tedavi ve eğitim gören özel bireylere gül ve çeşitli hediyeler verdi. İlçe Kaymakamı Fatih Görmüş, Belediye Başkan Yardımcıları Bahri Sezen, Mükremin Dağaşan ve kurum müdürlerini de ziyaret eden Hançeroğlu, bu zamana kadar özel bireylere verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti. Hançeroğlu ayrıca kendisine sponsor olan Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın başta olmak üzere diğer destekçilerine de teşekkür etti.