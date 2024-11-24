Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde özel harekat ekipleri nefes kesen bir operasyonla bir kadını rehin alan kişiyi etkisiz hale getirdi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda komşuların ihbarıyla bölgeye giden ekipler Z.T isimli kişinin elinden kadını kurtardı.
Defalarca kadını bıçaklayan Z.T ikna çabalalarına karşılık vermeyince ekipler balkondan girerek etkisiz hale getirdi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.
Editör: İhlas Haber Ajansı