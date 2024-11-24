Balıkesir​'in merkez Altıeylül​ ilçesinde özel harekat ekipleri nefes kesen bir operasyonla bir kadını rehin​ alan kişiyi etkisiz hale getirdi. Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda komşuların ihbarıyla bölgeye giden ekipler Z.T isimli kişinin elinden kadını kurtardı.

Özel harekatçılardan nefes kesen kadına şiddet operasyonu - 1. Resim

Nesimi'nin dizeleriyle başkanlığa veda etti Nesimi'nin dizeleriyle başkanlığa veda etti

Defalarca kadını bıçaklayan Z.T ikna çabalalarına karşılık vermeyince ekipler balkondan girerek etkisiz hale getirdi. Yaralı kadının sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Z.T'nin cenazesi ise olay yerindeki incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Özel harekatçılardan nefes kesen kadına şiddet operasyonu - 2. Resim

Editör: İhlas Haber Ajansı