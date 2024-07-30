İl Özel İdaresi’nin çeşitli birimlerinde istihdam edeceği 57 daimi işçi için mülakatın sonuçları hala açıklanmadı.
KPSS şartının aranmadığı daimi işçi alımı için 3 Temmuz’da başvurular alındı.
5-6 Temmuz tarihleri arasında ise İl Özel İdaresi yetkilileri öncülüğünde mülakat yapıldı.
23 GÜNDÜR AÇIKLANMIYOR!
İşçilerin mülakattan sonraki hafta işbaşı yapmaları beklenirken aradan 23 gün geçmesine rağmen mülakat sonuçlarının açıklanmaması kamuoyunda çeşitli söylentilere sebep oluyor.
Editör: Haber Merkezi