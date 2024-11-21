Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur ile bir araya gelerek, İl Özel İdaresi'nin 2025 yılı bütçesi hakkında istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından açıklama yapan MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, 2025 yılı bütçesinin şehre ve ilçelere hayırlı olmasını temenni etti.

Çıplak açıklamasında, "2025 yılı bütçesinin şehrimizin gelişimine önemli katkılar sağlamasını diliyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Bütçe görüşmeleri ve komisyon çalışmaları sırasında Çorum’umuzun yararına, özellikle köylerimize yönelik öncelik sırasına göre yapılacak işler için gösterilen olumlu katkılardan dolayı başta İl Genel Meclisi Başkanımız Sayın Muhammed Fatih Temur olmak üzere, tüm siyasi parti gruplarımıza ve il genel meclisi üyelerine ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

2025 yılı bütçesinin hazırlanması ve görüşülmesi sürecinde emeği geçen tüm ilgili kurum ve kişilere teşekkür eden Çıplak, “Çorum için, ilçelerimiz ve köylerimiz için önemli bir yıl olacak. Bu süreçte gösterilen hassasiyet ve iş birliği, şehrimizin geleceği için umut verici bir tablo ortaya koymaktadır" ifadelerini kullandı.

Çıplak, 2025 yılı bütçesinin Çorum’a hayırlı olmasını diledi.