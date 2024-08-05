CHP Grup Başkanvekili Sadettin Algül, İl Özel İdaresi’ndeki işe alımlarda CHP’ye kontenjan ayrıldığı yönündeki iddialara tepki gösterdi.

Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve MHP’ye kontenjan iddialarının asılsız olduğunu belirten Akgül; “Ben CHP Grupbaşkanvekili olarak bu işe alımlarda CHP’li birinin girdiğini duymadım, bilmiyorum. Bize böyle ithamda bulunan basın mensuplarını kınıyorum. İddiasını ispat etmeyen müfteridir. Yaptığı haberi ispat edecek ve isim verecek. Biz bu alımlarda adaletin, hakkaniyetin, liyakatin olmadığını biliyoruz. Özel İdare’nin bu şekilde eleman alımından hicap duyuyorum. Geçen hafta Çorum Belediyesi de personel alımı ilanına çıktı. Ben Özel İdare’nin bu şekilde personel alım şeklinden hicap duyarken, Çorum Belediyesi’ni de noter huzurunda yaptığı kura çekimi nedeniyle de kutluyorum. Sonunda mülakat olsa da liyakate önem verdi.” şeklinde konuştu