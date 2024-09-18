Çorum İl Özel İdaresi, ihtiyaç kapsamında makine ve araç parkını genişletmeye devam ediyor.

Bu anlamda, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Devlet Malzeme Ofisi aracılığı ile Çorum İl Özel İdaresi tarafından ekskavatör alınarak, araç parkına dahil edildi.

2024 model Hitachi marka kırıcılı paletli hidrolik ekskavatör yol ve ulaşım hizmetlerinde kullanılacağı belitildi.

Özel İdare'den yapılan açıklamada hidrolik ekskavatörün aynı sıra yol çizgi aracının da araç ekipmanına dahil edildiği belirtilerek;

"Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında İl Özel İdaremizde mevcut olan 2011 model Isuzu kamyon üzerine yol çizgi aracı üst yapısı monte edilerek araç, asfalt yolları da yol çizgi aracı olarak kullanıma hazır hale getirilmiştir." denildi