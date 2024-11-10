İl Genel Meclisi toplantısında 170 milyon TL’lik ek bütçe hususu görüşüldü.

Toplantıda konuşan İl Genel Meclisi Başkanı Muhammed Fatih Temur, 170 milyon liralık ek bütçeye ihtiyaç duyduklarını belirterek, “İdaremizin öngörülerinden ve tahmin edilenden daha fazla gelir elde edilmesinden kaynaklı olarak 170 milyon TL'lik ek bütçe yapmamıza ihtiyaç duyulmuştur. İl Genel Meclisi olarak ihtiyaçlarımız doğrultusunda bu bütçemizden yaklaşık 90 milyon TL’lik en büyük kısmını İl Özel İdaremizin araç parkını genişletmekte kullanacağız. Bu kapsamda Dozer, Greyder, Arazöz, Ekskavatör, 4x4 Arazi aracı, Kanal Kazıcı, Lowbed ve Minibüs alımlarımızı gerçekleştireceğiz. İnşallah araç parkımızı gençleştirerek yenileyecek, hizmetlerimizi hızlandıracak ve sürekli arızalardan kaynaklı olarak idaremize doğan külfetleri en aza indireceğiz.

İnşallah önümüzde ki sezon bu araçlarımızın yenilenmesinin meyvelerini hep beraber toplayacağız. Yeni alacağımız araçlarımız şimdiden Özel İdaremize, köylerimize, ilçelerimize ve ilimize hayırlı uğurlu olsun. Rabbim devletimize z vermesin.” dedi.

Söz konusu bütçe mecliste oylanarak kabul edildi.