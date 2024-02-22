Çorum Sultan Abdulhamit Han Ortaokulu Özel Eğitim Öğrencileri Çorum FK antrenmanını ziyaret ettiler. Kırmızı Siyahlı takımın önceki gün tesis sahasında Bodrumspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenman öncesi Okul Müdür Yardımcısı Hakan Gönen, Sınıf Öğretmeni Faruk Aksu ve Mehtap Barandak, Müzik Öğretmeni Metin Kendüzler, Oyun ablası Bilgehan Türkmen ve Okul Güvenlik Görevlisi Ahmet Durak kırmızı siyahlı takım teknik heyet ve futbolcuları ile sohbet ettiler ve zorlu maç öncesinde çiçek vererek başarılar dilediler.

Özel Eğitim çocukları daha sonra antrenman sahasında kısa süreli futbol oynadılar. Okul Müdür Yardımcısı Hakan Gönen kendilerini tesislerde misafir eden Ahlatcı Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın’a teşekkür etti.