Çorum’un eğitimde öncü kurumlarından Özel Sınav Eğitim Kurumları, 8-9 Haziran tarihlerinde düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Çorum ve Türkiye derecesi yapan öğrencilere altın ve plaket ile ödüllendirdi.

MADO’da düzenlenen ödül törenine AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, S.S. Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Hasan Eker, Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, Çorumgaz Genel Müdürü Kasım Kahraman, Çorumgaz Satın Alma Müdürü Kazım Kahraman ve Sınav Eğitim Kurumları Okul Aile Birliği Başkanı iş insanı Ali Karabacak katıldı.

SELAMİ TÜYSÜZ: 17 YILDIR İL 1.'Sİ ÇIKARMANIN HAKLI GURURUNU YAŞIYORUZ

Çorum Sınav Eğitim Kurumları olarak, 17 yıldır Çorum il birincisi çıkarmanın haklı gururunu yaşadıklarını belirten Sınav Eğitim Kurumları Kurucu Müdürü Selami Tüysüz, “Bizlere bu haklı gururu yaşatan tüm öğrencilerimize ve kıymetli velilerimize teşekkürü bir borç biliriz. Y-SÖZEL ÇORUM İL 1.’Sİ, TAYLAN ATMACA'yı, Y-EŞİTAĞIRLIK ÇORUM İL 2.’Sİ ZELİHA YALÇIN'I, Y-SAYISAL ÇORUM İL 4.’SÜ HACER ZEYNEP ORAL'I, Y-TYT ÇORUM İL 5.’Sİ SİMGE YILMAZ'ı, Y-SAYISAL ÇORUM İL 6.'sı YAŞAR DERTLİ'yi huzurunuzda bir kez daha tebrik eder ve başarılarının devamını dilerim.” dedi.

‘SİZLERDEN TEK İSTEĞİM, TÜRK GENÇLİĞİ OLARAK İDEALİST OLMAYI İLKE EDİNMENİZDİR’

Öğrencileri başarılarından dolayı tebrik eden Selami Tüysüz, “Değerli gençler, kiminiz doktor, kiminiz ekonomist, kiminiz mühendis belki de kiminiz bizim gibi akademisyen ya da eğitimci olacaksınız. Siz değerli gençlerden tek isteğim, Türkiye Cumhuriyeti için hizmet etmeyi vatan sevgisi ve bayrak sevgi ile bütünleşip şuurlu Türk gençleri olarak idealist olmayı ilke edinmenizdir. Bu vatana ve bu millete hizmet etmek tıpkı bizim gibi sizlerin de boynunuzun borcu olsun. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk "Bütün ümidim gençliktedir." diyerek siz değerli gençlere olan inancını ve güvencini bir kez daha vurgulamıştır. Değerli gençler, Cumhuriyet ışığınız Atatürk rehberiniz olsun. Sözlerimi burada bitirirken sizleri saygı sevgi ve muhabbetle selamlıyor ve hepinize teşriflerinizden dolayı kurumlarımız ve şahsım adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından plaket takdim törenine geçildi.

Y-Sözel Çorum il 1.'si olan Taylan Atmaca’ya plaket ve altın hediyesini Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Y-Eşit Ağırlık Çorum il 2.'si olan Zeliha Yalçın’a plaket ve altın hediyesini AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Y-Sayısal Çorum il 4.'sü olan Hacer Zeynep Oral’a plaket ve hediyesini CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Y-TYT Çorum il 5.'si Simge Yılmaz plaket ve hediyesini ÇESOB Başkanı Recep Gür, Y-Sayısal Çorum il 6.'sı olan Yaşar Dertli’ye plaket ve hediyesini Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar takdim etti.

Protokol üyeleri de üniversite sınavında derece yapan öğrencileri tebrik ederek, eğitim hayatlarında başarılar diledi.

Ödül töreni toplu hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. (ADVERTORİAL)