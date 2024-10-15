Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın Çorum Özel Sporcularını ziyaret etti.

Birol Aydın ve Yönetim Kurulu üyeleri Çorum’da Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürü Nadir Solak, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin ile milli sporcular. aileleri ve teknik kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaret sırasında Özel Sporcular Federasyonu Başkanı Birol Aydın görev yaptıkları 12 yıl içinde yaptıkları çalışmalar ve elde ettikleri başarılarla ilgili olarak bilgiler verdi.

Aydın bu başarılarda Çorum Özel Sporcular ailesinin bu başarıda önemli yeri olduğunu belirterek emek veren herkese teşekkür etti.

Özel Sporcuları yaklaşımları ile büyük takdir gören Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Şahin, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu ve spor kulübü, Çorum Belediyespor kulübü ile Aile ve Sosyal Hizmetler SporKulüplerinin lokomotif görevi gördüğünü belirten Birol Aydın’Özel sporcular faaliyetlerinde diğer spor kulüplerininde başarılara imza atacağına inanıyorum’ dedi.

Ziyaret sonunda Birol Aydın Down Sendromlu milli sporculara hediyeler verdi ve başarılarının artarak devam edeceğine inandığını söyledi.