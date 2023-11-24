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Özel Sporcular İlk kez katıldıkları Türkiye Atletizm Şampiyonasında iki madalya kazandılar. 19-21 Kasım tarihleri arasında Antalya’da yapılan Özel Sporcular Türkiye Atletizm Şampiyonasında ilimizi temsil eden Zübeyde Hanım Özel Eğitimspor kulübü sporcuları ilk kez yarıştılar.

100 metre otizm erkeklerde mücadele eden Ahmet Baki Yılmaz ile 200 metre otizmli kızlarda Pınar Kurt üçüncü olarak bronz madalya kazandılar. Antrenör Mehmet Ali Kurt ilk kez böyle bir organizeye katılmalarına karşın sporcuların gösterdikleri performansın son derece mutluluk verici olduğunu belirterek sporcularını tebrik etti.