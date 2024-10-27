Ailesinin yönlendirmesiyle 11 yaşında atletizme başlayan Osman Furkan, 1 yıl sonra arkadaşlarına özenerek muaythai sporuna başladı.

Bugüne kadar farklı yaş kategorilerinde 2 Türkiye şampiyonluğu bulunan Karakaya, 2021 yılında İstanbul'da ve 2022'de Antalya'da yapılan Avrupa muaythai şampiyonalarında gençler kategorisinde altın madalya kazandı.

Osman Furkan, 2022 yılında ise Malezya'da yapılan Dünya Muaythai Şampiyonası'nda gençler kategorisinde altın madalyaya ulaşarak İstiklal Marşı'nı okuttu.

"Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğim"

Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dövüş sporlarına merakı olduğu için arkadaşlarına özenerek muaythai sporuna başladığını söyledi.

Her gün 3 saat antrenman yaptığını ve antrenmanlarını asla aksatmadığını dile getiren Karakaya, şunları kaydetti:

"Bu spora 12 yaşımda stada, antrenmana gittiğimde koşu antrenmanları yaparken muaythai sporcularını görüp heves edip başladım. Statta sporcularla konuşurken bir taraftan da dövüş sporlarına ilgim olduğu için araştırdım. Tam bana uygun bir spor olduğunu keşfettim. Ondan sonra 8 sene içerisine 2 Türkiye, 2 Avrupa ve 1 de dünya şampiyonluğu sığdırdım."