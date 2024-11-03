Son günlerde seslendirdiği şarkı ve türkülerle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Özgür Can Çoban Çorum’da sevenleriyle buluştu.

Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen konsere Çorumlu vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Özgür Can Çoban konser alanına gelenlere unutulmaz anlar yaşattı. 29 Ekim’de yapılması planlanan ancak TUSAŞ’a gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle konseri ertelenen Özgür Can Çoban cumartesi akşamı sevenleriyle buluştu. Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilen konser programında eğlence tavan yaparken, oyun havalarına, türkülere ve bozlaklara izleyenlerin de ilgisi yoğun oldu.

Konserde sanatçı Özgür Can Çoban’a çiçek veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konseri Cumhuriyetin 101. Yılı kutlamaları çerçevesinde yapmayı planladıklarını ancak TUSAŞ’a yapılan hain terör saldırısı nedeniyle ertelemek zorunda kaldıklarını belirterek bir kez daha Çorum halkının 29 Ekim Cumhuriyet bayramını kutladı. Konser alanını dolduran vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılanan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Hemşerilerimizi böyle güzel ve güçlü bir sesle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında konseri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda yapacaktık ancak TUSAŞ’a yapılan saldırı nedeniyle ertelemek zorunda kaldık. Bundan 5 gün önce yeryüzünün en şefkatli en güzel devletinin cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümüydü, bu düşüncelerle hepimizin Cumhuriyet Bayramımızı 101. Yıl dönümünü yürekten kutluyorum. Başta bize bir bayrak hediye eden, vatan hediye eden, Ay Yıldızlı Al Bayrağın altında özgürce yaşadığımız bu vatanı hediye eden gazi Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve İstanbul’un fethinden, Malazgirt’ten Çanakkale’den, Dumlupınar’a 15 Temmuz’a ve en sonda TUSAŞ şehitlerine kadar tüm şehitlerimizi minnetle anıyorum. Bizler burada bu konserlerde bu şarkıları dinleyebiliyorsak önce Allah’ın sonra şehitlerimizin sayesindedir. Bu bayrağın altında bir olarak, el ele, bütün olarak Cumhuriyetimizin nice yüz yıllarını kutlayacağız. Özgür Can Çoban’ı birkaç günlük gecikmeyle de olsa sevenleriyle buluşturmak bizleri mutlu etti. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Neşet babanın o güzel eserlerini o kadar o kadar yürekten söylüyor ki hepimizi mest etti” dedi. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın konuşmasını Neşet Ertaş’ın “Kalpten kalbe bir yol vardır. Gözünen görünmez sırdır, ikimizin kalbi birdir, biz siziniz, siz bizimsiniz” sözleriyle tamamladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın konuşmasının ardından Özgür Can Çoban bir birinden güzel şarkılarıyla konser alanına gelenlere zaman zaman eğlenceli dakikalar yaşatırken, zaman zaman ise duygusal anların yaşanmasını sağladı. Konserin son bölümünde ise genç sanatçı konserini izlemeye gelen çocukları sahneye alarak oyun havalarına eşlik etti. Çoban, gördüğü ilgiden dolayı hayranlarına teşekkür etti.