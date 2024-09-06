CHP'nin tüzük değişikliği gündemiyle toplanan 20. Olağanüstü Kurultayı başladı.

Sembolik açılışı Sivas Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla Sivas'ta gerçekleştirilen kurultayın resmi açılışı, ATO Congresium'da yapıldı.



KILIÇDAROĞLU KATILMADI

"İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı" adıyla başlayan tüzük kurultayına, delegeler, milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Parti Meclisi ve Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, eski CHP Genel Başkanları Hikmet Çetin ve Altan Öymen ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve belediye başkanları katıldı. Kurultaya davet edilen önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katılmadı.





ÖZGÜR ÖZEL: HATAYA YER YOK! BU PARTİDE GÖREV YAPAMAYACAKLAR



Devamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, açılış konuşması yaptı.

Kurultayın açılış konuşmasını yapan Özel "Yerel seçimleri sokağın sesini duyarak kazandık" mesajı verdi. CHP lideri, genel başkan dahil herkesin ön seçime gireceğini bildirdi.

Özel, şunları söyledi;



47 yıl aradan sonra belki de ilk kez şu anda Türkiye'nin birinci partisinin kurultayını ekranlardan izleyen milyonlara merhaba. Artık az değiliz, artık daha çoğuz. Bundan tam bir yıl önceydi; 6 siyasi parti ittifak halinde girdiğimiz seçimlerde çok istediğimiz, çok çalıştığımız, çok hak ettiğimiz bir seçimi maalesef kaybettik. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra toplumda siyasetten uzaklaşmaya ve büyük bir umutsuzluk dalgasına dönüşen bir ruh hali vardı. Gençlerin gözündeki fer sönmüştü. Büyüklerimizin omuzları düşmüştü. Yaşlılarımız Türkiye'de iktidar göremeyecek miyiz derken, gençler biz bu ülkede hayal kuramayacak mıyız, artık bu ülkede yaşayamayacak mıyız diye bizden hesap soruyordu.





Oturduk, konuştuk, tartıştık. Hep birlikte bir yol açmak, yeni bir yol almak için yola çıktık. Artık hiçbir şey olmamış gibi davranamazdık ve davranmadık. Ve şunu söyledik; CHP değişecek, Türkiye değişecek. Partiyi yüzüncü yılında, ilk seçimlerinde Türkiye'nin bütün demokratları sahiplenmişken, muhafazakarlarla, Kürtlerle, milliyetçilerle sosyal demokratları kucak kucağa bu büyük zafere gidiyorken, kişisel hırslarından dolayı bu partinin karşısında adaylaşanlar adaylaştıkları yerde kalsınlar. Bu dönem o hatalar yapılmayacak, bir daha onlar bu partide görev almayacaklardır, bunu açıkça ifade ediyorum.

Tüzük kişilerin değil örgütümüzün. Kılıçdaroğlu'nun taahhütleri tüzüğe konuldu. Bu tüzük ne bana güven oyudur, geçmesi beni güçlendirmez, geçmemesi beni zayıflatmaz. Kadın ve gençlik kotasını sizlere emanet ediyorum.