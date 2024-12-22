İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürses'in İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Gürses, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Savcılığın sevk yazısında, Gürses'in söz konusu ifadeleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı kaydedildi.

CEZASI AÇIKLANDI

Gazeteci Özlem Gürses'e ev hapsi verildi. Ayrıca yurt dışına çıkış yasağı da konuldu. Gürses'in verdiği ifadesinde TSK ve Mehmetçiği bir terör örgütü ile ilişkilendirmesinin söz konusu olamayacağını, böyle bir şeyi aklından bile geçirmeyeceğini söylediği öğrenildi.

Özlem Gürses hakkında "konutu terk etmeme" ve "yurt dışı çıkış yasağı"nı içeren adli kontrol tedbirleri uygulandı.

"HALKI YANILTICI BİLGİYİ ALENEN YAYMA" SUÇUNDAN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Gürses'in, YouTube'da "TV OZ" kanalındaki yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleriyle TSK hakkında terör örgütü benzetmesi yaptığı belirtilmişti.

Gürses'in bu sözleriyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği vurgulanmış, şüpheli hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı kaydedilmişti.

Soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel sosyal medya hesabından tepki göstererek "Mahkemenin bir devrik cümleden, bu kararı vermesi sadece bir kadın gazeteciye sırf gerilim ve kutuplaşma uğruna zulmetmenin ötesinde, hak ihlalleri ve basına baskılar noktasında ülkemizi tüm dünyaya bir kez daha rezil etmektir. Bunu da yaptınız Türkiye’ye. Yazıklar olsun!!!" ifadelerini kullandı.